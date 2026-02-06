Водитель из Подмосковья вернул пассажирке забытую сумку с документами и деньгами

В морозный день 4 февраля на маршруте №56 «Бронницы — м/р Горка» водитель Мострансавто Александр Дрожжин вернул пассажирке сумку, которую она забыла в автобусе. В сумке были документы и деньги.

Александр Дрожжин работает в Мострансавто уже 20 лет. Он рассказал, что всегда старается вернуть вещи хозяевам как можно быстрее. «Работа мне по душе, — делится водитель. — Люди, дорога, возможность помочь — в этом есть свой смысл».

Когда пассажирка обнаружила, что оставила сумку в автобусе, она позвонила диспетчеру. Тот связался с Александром, и водитель сразу же начал искать сумку. На одной из промежуточных остановок забытую сумку помогли обнаружить другие пассажиры.

Мострансавто напоминает пассажирам, что если они обнаружили пропажу, то могут заполнить форму «Забытые вещи» на официальном сайте компании. Необходимо выбрать дату и время пропажи, маршрут, а также описать потерянный предмет. При получении потерянной вещи пассажир должен показать паспорт и расписаться в журнале, а несовершеннолетние могут получить утерянный предмет в присутствии родителей. Все находки хранятся в филиалах до шести месяцев.