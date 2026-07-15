Водитель автобуса из Люберец представит Подмосковье на конкурсе профмастерства

Водитель филиала «Мострансавто» МАП № 1 города Люберцы Алексей Бараников представит Подмосковье на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов». Состязания пройдут с 23 по 26 июля в Набережных Челнах.

В транспортной компании Алексей Бараников работает уже более пяти лет. За это время он неоднократно принимал участие в соревнованиях профессионального мастерства и добился высоких результатов.

В его активе — серебряная награда корпоративного конкурса, бронзовая медаль областных соревнований, а также участие в профильных состязаниях, проходивших в Сочи и Санкт-Петербурге. Сейчас водитель завершает подготовку к предстоящему федеральному конкурсу, где будет защищать честь предприятия и всего региона.

Мероприятие посвятят сразу двум юбилейным датам — 400-летию Набережных Челнов и 50-летию выпуска первого автомобиля «КамАЗ».

Конкурс пройдет в формате личного первенства среди водителей автобусов большой вместимости. Участникам предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, а также навыки управления транспортом на специально оборудованной трассе. Судьи оценят выполнение упражнений по скоростному маневрированию и комфортному вождению.

Победитель соревнований получит диплом лучшего водителя автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов. Кроме почетного звания, для призеров предусмотрены ценные призы, среди которых автомобиль «Москвич», холодильник, телевизор и денежные премии.