Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок примет участие в международном конкурсе профмастерства | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:30 Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок примет участие в международном конкурсе профмастерства Водитель из Химок примет участие в конкурсе профмастерства Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок представит Подмосковье на Международном конкурсе профессионального мастерства. Он пройдет в одном из автобусных парков в Санкт-Петербурге.

Артем Быстриков — неоднократный победитель профессиональных состязаний. Теперь он выступит в личном зачете и выполнит задания на автобусе особо большого класса.

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«Когда я только проходил обучение на права категории D и впервые сел за руль автобуса, почувствовал его габариты, понял, что хочу заниматься именно этим. У меня все как-то сразу стало получаться. Мой наставник говорил, что водитель автобуса должен быть профессионалом своего дела, ведь он управляет крупногабаритной машиной, несет большую ответственность, принимает быстрые решения в нестандартных ситуациях», — поделился Артем.

Звание лучшего водителя разыграют среди 36 команд из регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Состязания пройдут в несколько этапов. Нужно будет показать знания правил дорожного движения на время, продемонстрировать скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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