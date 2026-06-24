Во всех подмосковных электричках ЭП2Д появились контейнеры для мусора

ЦППК установила около 2000 контейнеров для отходов в современных поездах

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) полностью завершила проект по оснащению электропоездов серии ЭП2Д контейнерами для сбора отходов. О деталях переоснащения сообщила пресс-служба ЦППК.

В общей сложности специалисты ЦППК смонтировали порядка 2000 новых урн. Каждая из 186 электричек ЭП2Д получила по 11 контейнеров, которые для удобства пассажиров разместили в тамбурных зонах непосредственно около входных дверей.

В компании уточнили, что другие типы современного подвижного состава, такие как поезда «Иволга» и модифицированные составы ЭП2ДМ, оснащаются подобными емкостями по умолчанию еще на этапе заводской комплектации.

Представители перевозчика рассчитывают, что появление контейнеров прямо на входе в вагоны поможет эффективнее поддерживать порядок на всем пути следования. Пассажирам больше не придется держать при себе мелкие отходы, обертки или пластиковые бутылки до конца поездки либо оставлять их в салоне.

Своевременная утилизация мусора внутри вагонов также позволит снизить нагрузку на клининговые службы и предотвратить загрязнение перронов и станционных путей.