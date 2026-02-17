Во Власихе началась ночная смена по уборке снега

Ночная смена коммунальных служб в городском округе Власиха началась в 22:00. На улицы города выехала снегоуборочная техника и тракторы.

Главная задача ночного дежурства — убрать снег, выпавший после обеда, рассказал водитель из обслуживающей организации МБУ «ЖКХ и благоустройство» Михаил Еремин. Высота снежного покрова за сутки увеличилась на 15-20 сантиметров. Путь колонны спецтехники начинается на Солнечной улице через КПП-2 за пределы Власихи.

Техника расчищает подъездную дорогу со стороны Красногорского шоссе, одновременно чистят проезжую часть и снежные заносы, образовавшиеся за день.

Комбинированная дорожная машина возглавляет колонну, очищая центральную часть дороги и разделительную полосу. За ней следуют два трактора с навесным оборудованием. Дорога полностью готова к движению после двух кругов техники.

В Мытищах и Раменском на ночное дежурство по борьбе с последствиями Балканского циклона также вышли городские коммунальщики.