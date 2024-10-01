Автоинспекторы Лобни напомнили школьникам правила дорожной безопасности

Школьникам разъяснили основные правила поведения во дворах и напомнили о дорожных ловушках, которые могут их подстерегать на пути движения. Сотрудники ГИБДД напомнили, для чего детям обязательно нужно носить на одежде световозвращающие элементы.

Ученикам старших классов рассказали, как нужно передвигаться на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Госавтоинспекторы подчеркнули, что без водительского удостоверения соответствующей категории управлять мототранспортом запрещено.

Всем участникам акции подарили световозвращающие браслеты для дополнительной безопасности в темное время суток.

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