Внутреннюю отделку помещений проведут в Ухтомской больнице Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал ход капитального ремонта Ухтомской больницы, одного из старейших медицинских учреждений округа. Работы ведутся одновременно в терапевтическом и хирургическом корпусах при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и планируются к полному завершению в 2026 году.

В терапевтическом корпусе специалисты монтируют фасад здания, прокладывают инженерные сети и системы медицинских газов, ведут внутреннюю отделку помещений. В хирургическом корпусе подрядная организация усиливает строительные конструкции, монтирует кровлю и инженерные коммуникации. Владимир Волков отметил, что корпуса получат не только новую мебель, но и современное оборудование, что позволит значительно повысить качество медицинской помощи жителям.

За последние три года при поддержке губернатора и в рамках модернизации системы здравоохранения в округе открыто пять новых поликлиник, обновлено более тысячи единиц медицинского оборудования. Полное завершение капитального ремонта Ухтомской больницы запланировано на 2026 год. Всего в текущем году в Люберцах планируется завершить строительство и капитальный ремонт 14 социальных объектов.