Внутреннюю отделку помещений начали в детском саду школы № 5 в Воскресенске

В здании дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы № 5» на Московской улице в Воскресенске продолжается капитальный ремонт. Специалисты уже приступили к внутренним отделочным работам.

Сейчас они занимаются устройством выравнивающей стяжки полов и стен, монтируют инженерные сети. На следующей неделе приступят к сборке строительных лесов для того, чтобы начать фасадные работы.

Они обновят наружные стены здания, кровлю, двери и окна, все инженерные системы, поменяют радиаторы отопления, санитарно-техническое оборудование. Помимо этого, модернизируют кухню-пищеблок и благоустроят прилегающую территорию. Помещения детского сада оснастят современной техникой и мебелью.

Отметим, что капитальный ремонт проводят в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть детский сад планируют в 2026 году.