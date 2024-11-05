Внутреннюю отделку обновили в Центре образования в Богородском округе

Благодаря программе Московской области по инициативному бюджетированию в Центре образования для детей и взрослых сделали ремонт. Обновили лестницу, стены, установили современные пластиковые двери-перегородки.

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов в рамках рабочей поездки посетил Центр образования для детей и взрослых в Богородском округе. По его инициативе здесь сделали ремонт. Депутат проверил качество ремонта. Средства на улучшение условий обучения были выделены благодаря программе Московской области по инициативному бюджетированию — 500 тысяч рублей. Также участие в решении вопроса с ремонтом принял муниципалитет, благодаря чему общая сумма вышла на более чем 700 тысяч рублей.

Качество работ приятно удивило депутата. Привели в порядок лестницу, были покрашены и обновлены стены, установлены современные пластиковые двери-перегородки, добавили батареи отопления, чтобы создать комфортные условия для всех, кто посещает центр. Все сделано согласно высоким стандартам. Марк Черемисов отметил участие нового руководителя учреждения Екатерины Поддубной, которая внесла значительный вклад в реализацию этого проекта.

«Уверен, что такие преобразования только укрепят желание детей и взрослых обучаться в комфортных и безопасных условиях. Спасибо всем, кто был вовлечен в этот процесс, и надеюсь на дальнейшее развитие нашего центра», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Марк Черемисов.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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