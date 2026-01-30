Внутреннюю отделку начали в Ухтомской больнице Люберец

В Люберцах полным ходом идет капитальный ремонт Ухтомской больницы на улице Кирова. Глава округа Владимир Волков проверил ход работ, которые ведутся одновременно в двух корпусах старейшего медицинского учреждения города.

В рамках масштабной реконструкции, выполняемой по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в соответствии с Народной программой «Единой России», подрядчик в настоящее время занимается усилением оконных проемов. Как отметил Владимир Волков, в главном корпусе уже выполнен большой объем работ по укреплению перекрытий, идут кровельные работы и монтаж строительных лесов для будущих фасадных работ.

В терапевтическом корпусе начался ключевой этап внутренней отделки, параллельно продолжается прокладка инженерных сетей и замена лифтового оборудования. Ухтомская больница, построенная в середине XX века, является важнейшим объектом здравоохранения округа. Полное завершение капитального ремонта и открытие обновленного медицинского комплекса запланировано на конец 2026 года.