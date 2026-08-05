Внешнеторговый оборот Подмосковья с Китаем вырос в 2,8 раза за 6 лет

За период с 2020 по 2025 год внешнеторговый оборот Московской области с Китаем увеличился в 2,8 раза. Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на встрече с представителями официальных и деловых кругов КНР.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Китай является одним из основных торговых партнеров региона и входит в число лидеров по объему внешнего товарооборота. В первом квартале 2026 года на долю Подмосковья пришлось около 8% от общего объема российского внешнего товарооборота с КНР.

Зампред также отметила эффективную инвестиционную работу с китайскими партнерами. В Подмосковье реализуется ряд крупных инвестпроектов с участием китайского капитала, таких как терминально-логистический центр «Белый Раст» в Дмитровском районе и бизнес-парк «Гринвуд» в городском округе Красногорск.