Внеплановый рейд на общественном транспорте выявил нарушения в Люберцах

В городском округе Люберцы провели внеплановую проверку пассажирских перевозок. В ней участвовали сотрудники администрации округа и представители административно-пассажирской инспекции Московской области.

Инспекторы проверили более пяти маршрутов. Они следили за тем, как пассажиры оплачивают проезд, а водители соблюдают правила. Также проверяли наличие у водителей всех необходимых документов: разрешений на перевозку, путевых листов и справок о медосмотре.

«Мы уделяем особое внимание качеству перевозок и безопасности пассажиров. Такие рейды помогают вовремя выявлять и пресекать нарушения», — сообщили в администрации г. о. Люберцы.

В результате проверки выявили три нарушения. К административной ответственности привлекли одного водителя и двух пассажиров.