Внеплановая проверка прошла в одном из магазинов Ленинского округа

Внеплановая проверка прошла в одном из розничных магазинов муниципалитета. Ее организовали в рамках контроля за соблюдением правил продажи алкогольной продукции.

В ходе осмотра торгового зала специалисты выявили нарушения сроков годности товаров. Сотрудники администрации инициировали немедленное изъятие продукции, представитель индивидуального предпринимателя убрал ее с полок и утилизировал.

«Мы на постоянной основе мониторим ситуацию в сфере розничной торговли. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы будем выходить на торговые точки и дальше, чтобы жители могли быть уверены в качестве приобретаемых продуктов, — приводятся в сообщении его слова. — Призываю и самих покупателей внимательно смотреть на сроки годности — ваша бдительность тоже помогает предотвращать нарушения», отметил Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Подобные контрольные мероприятия на территории округа проводят регулярно. Особое внимание уделяют соблюдению санитарных норм и защите прав потребителей.