Внеплановая проверка движения общественного транспорта прошла в Дубне

Команда главы городского округа Дубна провела внезапную проверку работы общественного транспорта, посетив автобусные остановки без предварительного уведомления подрядчиков. Целью рейда было оценить соблюдение расписания и узнать мнение жителей о работе транспорта.

Проверка показала, что критических нарушений расписания нет: опоздания автобусов составили не более четырех минут, что находится в допустимых пределах. Однако были отмечены проблемы с 11 маршрутом, которые планируется решить. Также жители не выразили претензий к состоянию салонов автобусов.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что такие проверки помогают объективно оценивать ситуацию и оперативно реагировать на замечания. По словам представителей администрации, количество жалоб на работу общественного транспорта в городе снижается, что свидетельствует об эффективности подобных выездов. Все зафиксированные нарекания будут проработаны, а проверки продолжатся.