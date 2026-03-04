Внедрение робототехники стало драйвером роста промышленности в Подмосковье

Обеспечение ускоренной цифровой трансформации и роботизации на основе отечественного оборудования — одно из направлений народной программы «Единой России». За последний год в регионе на 73% увеличилось число промышленных роботов. В этом предприятия получают содествие от органов власти.

Подмосковье сегодня — общепризнанный лидер по внедрению роботов в производство, таким мнением поделился замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев.

«Рост числа промышленных роботов на 73% за год подтверждает: Подмосковье делает ставку на современные технологии и эффективность труда. Власти не только помогают предприятиям закупать оборудование, но и поддерживают создание собственных производств роботов — инвесторы могут вернуть до 20% затрат на строительство таких заводов. Это прямой путь к выполнению задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным и включенной в народную программу партии», — рассказал Кирилл Жигарев.

Сегодня в Подмосковье действует порядка двух тысяч промышленных роботов: на складах, в логистике, в производстве. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе недавнего отчета правительства в Госдуме отметил, что в московском регионе сформированы мощные центры промышленной робототехники.

При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что в особых экономических зонах и индустриальных парках Подмосковья планируется создать новые производства роботов. Например, компания «Комитас», которая производит роботов для складских центров ведущих торговых сетей и маркетплейсов, планирует построить завод в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».

Сегодня у «Комитас» уже есть производственные площадки в Солнечногорске и индустриальном парке «Есипово» общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров, где выпускаются конвейерные системы и роботизированные решения для логистики.

«Мы уже более четырех лет плотно сотрудничаем с Минпромторгом России в сфере локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всем мире. Нам поставлена задача — производить не просто софт, но и „железо“ в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, — один из первых проектов, который мы реализовали. Дизайн, корпус, сборка аккумулятора, проектирование контроллера, софт, управляющий сотней роботов, программное обеспечение внутри каждого из них — все это создано нашими сотрудниками», — рассказал управляющий директор компании Давит Манукян.

Еще одно важное направление народной программы «Единой России» — создание условий для качественной подготовки кадров для промышленности. В Подмосковье уже работают более 1,1 тысячи специализированных кружков по робототехнике, где занимаются 24,5 тысячи молодых людей. А в этом году на базе техникума имени С. Королева будет создан современный кластер по индустрии робототехники.

Развитие промышленности стало темой первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат», который прошел 19 февраля в Екатеринбурге. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций.

В Подмосковье пятилетняя народная программа выполнена более чем на 90%. За это время область достигла значимых результатов в сфере промышленности: по объему экономики она входит в топ-3 регионов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. По итогам 2025 года экономика Подмосковья росла быстрее среднероссийских темпов — этот рост обеспечил прежде всего промышленный сектор.