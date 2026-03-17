Власти Подмосковья напомнили о мерах поддержки для роботизированных предприятий

Подмосковные власти напомнили о действующих в регионе программах поддержки для компаний, которые активно вкладываются в роботизацию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Московской области Андрей Воробьев в ходе визита на роботизированный склад компании «Восток-Сервис».

Губернатор осмотрел склад вместе с заместителем руководителя Администрации президента Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Антоном Алихановым. Представители компании рассказали, что техника здесь собрана исключительно из российских комплектующих, работает она на отечественном программном обеспечении.

Высокий уровень автоматизации позволил существенно нарастить эффективность. Производительность труда на объекте взлетела в два раза. До внедрения роботизации склад отдавал только 4000 товаров в смену. Теперь этот показатель поднялся до 8000.

Кроме того, ушел и «человеческий фактор». Раньше складские рабочие сталкивались с пятью претензиями на каждые 100 отгрузок. Автоматизация позволила повысить точность: теперь всего один из 270 клиентов говорит о необходимости корректировок.