Власти Люберец обновят 30 автобусов на маршрутах округа в 2026 году

В 2026 году в городском округе Люберцы планируют обновить 30 автобусов на маршрутах общественного транспорта. За последние три года в муниципалитете уже вышли на линию 187 новых транспортных средств.

В настоящее время в округе действует 136 маршрутов общественного транспорта. Для перевозки пассажиров используется 831 единица транспорта: 544 малого класса, 37 среднего и 250 крупного. Из них 582 автобуса (71%) адаптированы для маломобильных граждан.

«Транспортная доступность является одной из приоритетных задач. За последние три года в Люберцах обновили 187 единиц пассажирского транспорта. В планах на 2026 год — обновить еще 30 автобусов», — отметил глава округа Владимир Волков.

В муниципалитете уделяется большое внимание безопасности дорожного движения. В 2025 году в Люберцах установили и заменили более 1 080 дорожных знаков, оборудовали свыше 60 искусственных неровностей и обустроили более 1 км пешеходных ограждений на муниципальных дорогах. Также 25 пешеходных переходов оснастили направленной подсветкой.