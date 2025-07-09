Власти Истры рассказали о восстановительных работах в округе после разгула стихии

Более 30 населенных пунктов муниципального округа Истра остаются без электричества. Об этом в Telegram-канале написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Восстановительная работа аварийными бригадами электросетевых организаций „Россети“ и „МосОблЭнерго“ ведется безостановочно с прошлого вечера. Из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе и сильного порывистого ветра, который также фиксировался и в течение дня 9 июля, сроки восстановления смещены», — написала Витушева.

Восстановительные работы сейчас проходят на высоковольтных линиях. Для проведения ряда ремонтных работ требуется переключение линий, из-за этого возможны временные отключения электричества.

По словам Витушевой, ситуация осложняется доступом к поврежденным участкам, многие из них находятся в труднодоступных местностях.

В среду, 9 июля, град прошел в Истре, Рузе и Пушкино, в Солнечногорске сильный ветер повалил деревья.