Власти и коммунальные службы проверили состояние дворов в Мытищах

Проверку провели в домах и дворах на улице Колпакова. Все замечания и просьбы жителей учли и взяли на контроль.

Обход дворовых территорий на улице Колпакова у домов № 25 и № 28/1 провел первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с председателем окружного совета депутатов Андреем Гореликовым, руководителями управления жилищно коммунального хозяйства, Леспаркхоза, управляющей компании и местными жителями.

Жильцы дома № 28/1 выразили обеспокоенность состоянием асфальтового покрытия на проезде вдоль дома. Результатом встречи стало поручение организовать работы по его восстановлению. Устранить запах в пятом подъезде дома № 25 попросили управление жилищно коммунального хозяйства.

Такие выезды продолжатся на постоянной основе и помогут наладить взаимодействие с жителями для решения их вопросов. Развитие городского округа Мытищи продолжится во многом благодаря совместным усилиям властей и активных граждан.