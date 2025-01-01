Владислав Мурашов подвел итоги 2024 года в сфере ЖКХ в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за 2024 год. За первые шесть месяцев в отрасли произошли важные и значимые события.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в рамках работы министерства состоялась первая крупная закупка коммунальной и мусоровывозящей техники, проведена активная работа по цифровизации, а также перезагрузке кадров и инспекторского состава ведомства. Кроме того, организовали первую региональную конференцию, приуроченную ко Дню вторичной переработки.

В министерстве подчеркнули, что этот опыт стал особенно ценным благодаря совместным усилиям коммунальных служб, управляющих организаций, общественников, сотрудников ведомства и, конечно, жителей региона. Результаты их работы отметили губернаторской премией «Прорыв года». Теперь министерство нацелено на дальнейшее развитие.

В ведомстве также добавили, что новый, 2025 год принесет еще больше амбициозных и перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни в регионе и достижение новых высот в этой сфере.