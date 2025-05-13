Владимира Волкова избрали главой городского округа Люберцы

Кандидатуры на должность главы городского округа были отобраны на конкурсной основе. Прием документов от кандидатов проходил с 18 апреля по 1 мая текущего года. Всего поступили заявки от троих претендентов на этот пост. Их имена огласил на заседании председатель конкурсной комиссии, представитель Министерства территориальной политики Московской области Юрий Надточей.

«Рассмотрев заявки кандидатов, изучив их послужной список и профессиональные навыки, большинством голосов совет депутатов избрал главой городского округа Люберцы Владимира Волкова», — сообщил председатель совета Петр Ульянов.

Депутаты также рассмотрели вопросы по приведению в соответствие правовых и иных документов, связанных с объединением Дзержинского и Люберец в единый муниципалитет, а также присоединением к нему части территории Раменского округа.