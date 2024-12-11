Глава Люберец вручил награды и денежные сертификаты 13 многодетным семьям

Во время мероприятия «Венец всех ценностей — Семья» в честь 2024 года, объявленного Годом семьи, 13 многодетных семей города Люберцы получили награды и сертификаты. Волков отметил, что в округе проживает почти пять тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 15 тысяч детей. Он подчеркнул, что каждая такая семья уникальна, но все они объединены трудом и заботой о будущем поколении. Как сказал Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга.

В рамках торжества многодетные семьи Люберец были удостоены знака отличия городского округа «Благодарю» и денежного сертификата. Также благодарственные письма получили две трудовые династии. Глава Люберец поздравил участников мероприятия и отметил, что труд родителей, воспитывающих детей, бесценен и заслуживает глубокого уважения.

«Как многодетный отец, я знаю, сколько усилий и заботы требуют дети, чтобы вырастить их добрыми, честными и целеустремленными. Этот труд незаметен, но важен для каждой семьи и для всего общества», — добавил Волков, пожелав всем семьям счастья и здоровья.

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