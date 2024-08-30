Три школы из Люберец получили гранты на покупку оборудования

Глава Владимир Волков вручил награды учителям и гранты учреждениям. Сразу три школы вошли в топ-100 Подмосковья. Гимназия № 16 заняла третье место, гимназия № 56 — 10-е место, а гимназия № 41 — 35-е место. Руководителям выделили из местного бюджета по три миллиона рублей на премии учителям и по пять миллионов рублей — на обновление оборудования.

«Подвели итоги и наметили планы на новый учебный год, вручили заслуженные награды на традиционной августовской педагогической конференции. Люберецкое образование — это бренд качества и развития. Год от года наши уважаемые педагоги приносят округу новые победы, которыми мы гордимся», — отметил Волков.

Владимир Волков подчеркнул, что за успехами учеников стоят труд и отдача преподавателей.

«Отдельные слова благодарности за профессионализм и созидательную энергию — депутату Мособлдумы Лидии Антоновой и моему заместителю Виктории Бунтиной. Сухомлинский мудро отметил, что учитель творит человека. Ваш вклад в воспитание будущих поколений Люберец бесценен. Уверен, что следующий учебный год для каждого из вас будет успешнее, ярче и интереснее», — добавил Владимир Волков.

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