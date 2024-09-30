Глава Люберец вручил детям-сиротам еще четыре жилищных сертификата

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков передал четыре сертификата на приобретение жилья детям-сиротам. Они смогут выбрать квартиру в любом районе Подмосковья и сразу оформить в собственность.

Руководитель муниципалитета пожелал ребятам скорее отметить новоселье. «Пусть эти первые квартиры станут уверенным шагом на пути создания больших крепких семей», — сказал на вручении сертификатов Владимир Волков.

Программа поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С начала 2024 года уже 29 жителей городского округа получили сертификаты на жилье.

Всего планируется до конца года обеспечить квартирами 49 сирот. Чтобы они не стали жертвами мошенников, деньги перечисляют непосредственно на счета продавцов жилья.

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