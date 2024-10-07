Глава Люберец Владимир Волков проверил качество ремонта в доме культуры

Руководитель городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как выполнены работы по обновлению дома культуры. Учреждение выиграло конкурс на получение субсидий из бюджета Подмосковья.

Владимир Волков рассказал, что в рамках областного проекта «Редизайн» привели в порядок фойе, коридоры первого этажа и хореографический зал. Кроме того, на деньги из бюджета муниципалитета обновили туалеты, гардероб, костюмерную, прачечную и подвал.

«Сейчас ведем работу по включению объекта в госпрограмму на капитальный ремонт», — заявил глава округа.

Вместе с Владимиром Волковым в проверке качества работ, выполненных в здании, участвовали глава Министерства культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, депутаты Госдумы и Московской областной думы Алла Полякова и Дмитрий Дениско.

Глава Люберец также рассказал, что в программу капитального ремонта на следующий год планируют включить здание детской школы искусств № 3 в поселке ВУГИ. Соответствующую работу проводят городские власти и депутаты. Учреждение образования находится в аварийном состоянии, а его воспитанники вынуждены заниматься в других помещениях.

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