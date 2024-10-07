Глава Люберец Владимир Волков проверил качество ремонта в доме культуры

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Руководитель городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как выполнены работы по обновлению дома культуры. Учреждение выиграло конкурс на получение субсидий из бюджета Подмосковья.

Владимир Волков рассказал, что в рамках областного проекта «Редизайн» привели в порядок фойе, коридоры первого этажа и хореографический зал. Кроме того, на деньги из бюджета муниципалитета обновили туалеты, гардероб, костюмерную, прачечную и подвал.

«Сейчас ведем работу по включению объекта в госпрограмму на капитальный ремонт», — заявил глава округа.

Вместе с Владимиром Волковым в проверке качества работ, выполненных в здании, участвовали глава Министерства культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, депутаты Госдумы и Московской областной думы Алла Полякова и Дмитрий Дениско.

Глава Люберец также рассказал, что в программу капитального ремонта на следующий год планируют включить здание детской школы искусств № 3 в поселке ВУГИ. Соответствующую работу проводят городские власти и депутаты. Учреждение образования находится в аварийном состоянии, а его воспитанники вынуждены заниматься в других помещениях.

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