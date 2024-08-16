Новую поликлинику построят в поселке Мирном в 2026 году

Поликлинику на 540 посещений в смену возводят в поселке Мирный. Объект достроят в 2026 году.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил стройплощадку нового медучреждения.

«В здание также будет встроен пост скорой медицинской помощи на две бригады. Сейчас подрядчик возводит монолитные конструкции первого этажа, приступает к устройству ограждающих конструкций здания и внутренних стен, перегородок», — отметил Волков.

В будущей поликлинике оборудуют блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На втором этаже взрослого отделения разместится женская консультация. В новом здании также установят современную мебель и медицинское оборудование.

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