Новый детский сад на 200 мест построят в Люберцах в 2025 году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как идет строительство нового детского сада в поселке ВУГИ. Объект начнет функционировать уже в 2025 году.

Сейчас специалисты занимаются монтажом фасада, устройством инженерных коммуникаций и внутренней отделкой помещений. Ведется благоустройство прилегающей территории.

Глава муниципалитета отметил, что работы идут с опережением графика. Строительная готовность объекта уже превысила 65%. «Сдать детсад строители планируют до конца года, а примет юных люберчан он уже в 2025 году», — заявил Владимир Волков.

Детский сад в поселке ВУГИ строится при поддержке губернатора Андрея Воробьева и станет одним из первых в Московской области, где воспитанников будут обучать основам финансовой грамотности с помощью игровых модулей. Это позволить юным жителям поселка включиться в профориентацию уже в дошкольном возрасте.

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