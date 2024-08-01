Стадион «Торпедо» в Люберцах достроят к концу года

В Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Работы завершат к концу года.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков побывал на стройплощадке объекта. Там идет строительство трибуны, установка козырька, устройство монолитных конструкций и внутренних перегородок в физкультурно-оздоровительном комплексе, начались работы на КПП.

«Продолжаем обновлять главный спортивный объект Люберец — стадион „Торпедо“. Подрядчик ООО „СК-Полимер“ идет в графике, задача — сдать объект до конца года», — отметил руководитель муниципалитета.

После реконструкции на стадионе появится футбольное поле с подогревом, трибуны на 1500 зрителей, спорткомплекс с универсальным залом, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, сдачи ГТО и воркаута. Работы ведутся по подмосковной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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