Детский сад с углубленным изучением английского языка открылся в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в открытии нового детского сада на 180 мест. Дошкольное учреждение «Почемучка» с углубленным изучением английского языка расположилось на улице Свердлова.

«Этот объект — результат эффективного государственно-частного партнерства. Совсем недавно здесь было заброшенное здание, но, благодаря инициативе инвестора и совместным усилиям, появился этот прекрасный детский сад на 180 мест с углубленным изучением английского языка», — отметил Владимир Волков.

Площадь объекта превысила одну тысячу квадратных метров. Его включили в перечень имущества в неудовлетворительном состоянии.

Арендатор заменил инженерные коммуникации, кровлю, двери и окна, укрепил фундамент, отремонтировал внутренние помещения, обустроил группы, актовый и спортивный залы, бассейн, а на территории корпуса — спортивное ядро и площадки для прогулок.

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