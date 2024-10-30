Форум молодых политиков прошел в Люберцах

Третий форум «Школа молодого политика» состоялся в городском округе. Его организовало местное отделение партии «Единая Россия».

Мероприятие посвящалось Дню добровольца, который отмечается в Московской области 29 октября. На форум приехали руководитель муниципалитета Владимир Волков и исполнительный секретарь отделения «Единой России» Ашот Маргарян

Владимир Волков назвал мероприятие отличной возможностью поблагодарить активистов городского округа за их добрые сердца и неравнодушную позицию. Он отметил, что волонтерской деятельностью занимаются более трех тысяч жителей Люберец. Основной костяк движения составляют члены «Единой России».

Добровольцы городского округа с начала специальной военной операции собрали и отправили на фронт и в новые регионы России более 150 тонн гуманитарного груза. Семьям бойцов СВО регулярно оказывается необходимая поддержка.

В форуме участвовали учащиеся из школ городского округа, которые смогли познакомиться с работой «Молодой Гвардии» и Центра занятости населения, а также пообщаться с депутатами и лидерами «Единой России».

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