Международный съезд Ассоциации психологов прошел в Люберцах

Глава Люберец Владимир Волков выразил благодарность участникам девятого съезда Международной профессиональной ассоциации психологов, который прошел в доме культуры города. На мероприятии отмечены важные юбилеи и заслуги специалистов.

Международный съезд собрал более 200 профессионалов из России и зарубежья. В этом году ассоциация отметила три значимых события: 145 лет психологии как науки, десять лет профессиональному объединению психологов и пять лет с момента его международной реорганизации. Владимир Волков подчеркнул, что успешное развитие ассоциации во многом связано с усилиями Ольги Хлебодаровой и ее команды.

Глава округа отметил, что психология продолжает набирать популярность, а работа специалистов особенно важна в условиях современных вызовов.

«В условиях проведения специальной военной операции особое значение имеет поддержка психологами семей бойцов и работа с героями. Благодарю всех за самоотверженный труд и желаю новых достижений на благо науки и общества», — добавил Владимир Волков.

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