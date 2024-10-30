Наташинский парк в Люберцах благоустроят в 2025 году

Руководитель муниципалитета Владимир Волков провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Горожане получили ответы на многие волнующие их вопросы.

Жители округа интересовались ходом благоустройства Наташинского парка. Сейчас завершаются работы первого и второго этапов реконструкции. Третий этап планируется закончить в 2025 году. «Поручил усилить взаимодействие с инициативной группой — для нас важно мнение жителей», — рассказал Владимир Волков.

Горожан также волновали вопросы работы управляющих компаний и обслуживания жилых домов и дворовых территорий. Часть проблем удалось решить во время приема, другие обращения переданы для исполнения ответственным специалистам.

Владимир Волков напомнил, что жители Люберец могут записаться к нему на прием, который проводится каждый месяц, по телефону: 8-495-503-55-36.

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