Глава Люберец провел прием граждан по личным вопросам

Глава Люберец Владимир Волков ответил на вопросы жителей города во время личного приема. Люди интересовались транспортом, состоянием многоквартирных домов и благоустройством Наташинского парка.

Волков рассказал, что работы по благоустройству Наташинского парка продолжаются. Уже сделан первый и второй этапы: проведено озеленение и благоустроены центральные участки. Третий этап стартовал в этом году, а работы продолжатся до 2025 года. Также обсудили проблему обмеления прудов. Для этого пригласили специалистов, которые провели исследования. Дополнительные работы помогут найти лучшее решение.

Глава округа напомнил жителям, что личный прием в местном отделении «Единой России» он проводит ежемесячно. Записаться на него можно по телефону: 8-495-503-55-36.

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