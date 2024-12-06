Встреча главы Люберец с жителями прошла в Кадетской школе

Глава муниципалитета Владимир Волков провел очередную встречу с горожанами в выездном формате. На мероприятие пришли жители ЖК «Кореневский форт».

Руководитель городского округа ответил на вопросы пришедших на собрание в Кадетской школе люберчан. Во встрече также участвовали сотрудники правоохранительных органов, городских служб и управляющих компаний.

Обращения касались дорог и транспорта, благоустройства, работы УК, торговли и ряда других направлений. Владимир Волков сообщил, что значительную часть проблем, поднятых на предыдущей выездной встрече, удалось оперативно решить. ъ

«Но, безусловно, есть вопросы, на которые нам нужно обратить внимание», — отметил руководитель муниципалитета. Он поблагодарил жителей Люберец за конструктивный диалог и активную жизненную позицию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».