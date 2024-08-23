Глава Люберец Волков подарил канцелярский набор многодетной семье

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил многодетной семье Треногиных канцелярский набор. Дочь Полина в этом году пойдет в первый класс.

Семья Треногиных получила канцелярский набор по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Подарок первокласснику».

«Данная мера поддержки реализуется в Подмосковье ежегодно и помогает собраться в первый класс малышам из малообеспеченных семей. С семьей Треногиных мы уже знакомы: в прошлом году Дмитрий и Светлана приглашали нас на новоселье. Родители воспитывают четырех детей и сейчас с нетерпением ждут пополнения», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Первоклашкам вручают рюкзак с анатомической спинкой. В нем есть все необходимое для учебы — пенал, тетради и обложки, альбом для рисования с акварельными красками, шариковые ручки, грифельные и цветные карандаши, материалы для творчества и подставка для книг.

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