Владельцев магазина в Мытищах оштрафуют за незаконную торговлю

Сотрудники полиции и администрации городского округа Мытищи проверили торговую точку по улице Шараповской. Там продавали алкоголь после 23 часов без лицензии. По итогам проверки продукцию у предпринимателей изъяли, им грозит штраф.

В магазине на улице Шараповской, дом № 8, корпус 2 в Мытищах продавали алкоголь после 23:00 без разрешающих документов. Во время проверки также выяснили, что продукцию предприниматели приобрели в ближайшем сетевом магазине, а на своих полках выставляли с наценкой. В подсобных помещениях торговой точки незаконно проживали сами владельцы.

Полицейские вместе с сотрудниками Управления потребительского рынка и услуг округа конфисковали алкоголь, незаконно живущих в подвале торговцев магазина выселили. Им выпишут штраф.

По всем вопросам можно обратиться в управление по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 или электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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