Владельцам сельхозземель в Солнечногорске напомнили о борьбе с борщевиком

Сотрудники отдела земельного контроля в Солнечногорске продолжают мониторинг участков. Во время ежедневных проверок рядом с деревнями Новый Стан, Смирновка и Леонидово отметили значительное распространение борщевика Сосновского

На этих участках растение занимает больше половины площади. Это говорит о том, что владельцы давно не принимали никаких мер. Собственникам земли выдали официальное предупреждение о недопустимости дальнейшего распространения опасного растения.

«Мы призываем всех владельцев земельных участков ответственно подходить к их содержанию и своевременно принимать меры по борьбе с борщевиком Сосновского. Сохранение благоприятной экологической обстановки и предотвращение распространения инвазивных растений — наша общая задача», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Результаты проверок передадут в прокуратуру Московской области для анализа участков с борщевиком и оценки возможности повышения налога для их владельцев.

При обнаружении борщевика на территории округа жители могут сообщить об этом по следующим номерам: Отдел сельского хозяйства 8 (496) 263-13-30, «горячая линия» главы округа 8 (800) 201-67-47, круглосуточные номера 8 (800) 550-65-22, 8 (495) 668-01-25.

Отметим, что срок рассмотрения обращений составляет от восьми рабочих дней в зависимости от количества заявок и сложности работ.