С 1 по 14 октября. Жители Подмосковья смогут онлайн узнать даты включения отопления
Андрей Воробьев: жители смогут онлайн узнать даты включения отопления
Подготовка к включению отопления идет в домах Подмосковья. Жители могут увидеть, в какие даты это коснется их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
В Подмосковье — свыше 53 тысяч многоквартирных домов. Сейчас в них устраняют все до последнего дефекты, которые могут препятствовать пуску тепла.
«Около 30% жалоб, традиционно поступающих в октябре, связаны с завоздушиванием. Чтобы снизить их количество, мы с 15 сентября дали команду котельным включить холодный пуск. Вода заходит в дома, после чего УК включают циркуляцию. В момент, когда она пускается по трубам, иногда происходят протечки», — объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов.
Жителям важно знать, что это делают для предотвращения проблем в будущем, напомнил он. За три дня инспекторы обошли 2,3 тысячи проблемных домов, проверив устранение неполадок.
До 3 октября, когда Минэнерго начнет запуск отопления, мы отправляем инспекторов по проблемным адресам проверить, устранены ли все замечания.
Владислав Мурашов
С первого по третье октября отоплением обеспечат все в социально значимые объекты Московской области. Их более 6,5 тысячи — это школы, детские сады, поликлиники и не только.
На втором этапе начнется подача тепла в многоквартирные дома — с третьего по 14 октября, а после — в промышленные предприятия, с 10 по 14-е.
«После того как начнутся первые подключения, мы ежедневно будем мониторить ситуацию по каждому объекту, отслеживать динамику», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
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