С 1 по 14 октября. Жители Подмосковья смогут онлайн узнать даты включения отопления

Подготовка к включению отопления идет в домах Подмосковья. Жители могут увидеть, в какие даты это коснется их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота , напомнил губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье — свыше 53 тысяч многоквартирных домов. Сейчас в них устраняют все до последнего дефекты, которые могут препятствовать пуску тепла.

«Около 30% жалоб, традиционно поступающих в октябре, связаны с завоздушиванием. Чтобы снизить их количество, мы с 15 сентября дали команду котельным включить холодный пуск. Вода заходит в дома, после чего УК включают циркуляцию. В момент, когда она пускается по трубам, иногда происходят протечки», — объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов.

Жителям важно знать, что это делают для предотвращения проблем в будущем, напомнил он. За три дня инспекторы обошли 2,3 тысячи проблемных домов, проверив устранение неполадок.