Вице-премьер Республики Алтай высоко оценил работу скорой помощи Подмосковья

Заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов провел в Красногорске мастер-класс для инструкторов скорой помощи. Он высоко оценил уровень подготовки подмосковных специалистов.

«Обучение прошло на высоком уровне. Кроме стандартов первой помощи показали распределение пострадавших на группы по их нуждаемости при ЧС. Рассмотрели элементы тактической медицины», — отметил Хубезов.

Он подчеркнул, что Московская областная скорая медицинская помощь имеет огромную зону ответственности, а Единый диспетчерский центр — настоящее ядро компетенций. Теперь специалисты из Подмосковья приедут в республику, чтобы помочь коллегам пройти сертификацию. Их опыт планируют внедрить на Алтае.