Вице-премьер Хуснуллин: ЮЛА — полукольцо, которое изменит логистику региона

В четверг, 3 сентября, в Подмосковье открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который присутствовал на церемонии открытия вместе с губернатором Андреем Воробьевым, назвал проект достойным и очень серьезным.

Вице-премьер указал на то, что появилось не только новое дорожное полотно, но и мосты, тоннели и развязки. По его словам, ЮЛА — это фактически дублер Московской и Центральной кольцевых автодорог.

«Это, по сути, полукольцо в Московской области, которое связывает несколько шоссе, несколько федеральных трасс, дает огромное градостроительное развитие», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Подробности о трассе ЮЛА читайте тут.