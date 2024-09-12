Вице-губернатор Подмосковья Хромушин проверил готовность Химок к зиме

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин проверил готовность теплосетей в Химках к отопительному сезону. Инженеры снабжающей компании «Мосэнерго» смонтировали свыше 10 километров трубопровода и отремонтировали девять тепловых камер.

Евгений Хромушин побывал на трех тепловых станциях. Одна из них — котельная на улице Лавочкина, которая подает горячую воду в 47 жилых домов и 13 объектов социальной инфраструктуры. На объекте обновили три котла и провели монтаж сетевых насосов.

Вместе с тем вице-губернатор оценил работу котельной на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом более 160 многоквартирных домов и десятки объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Новые Химки. Летом здесь капитально отремонтировали котлы, прочистили дренажны сетевых насосов, заменили фильтры и задвижки.

Другой центральный тепловой пункт в деревне Брехово подает тепло почти в 30 домов, школу и детский сад. К отопительному сезону здесь отремонтировали насосное оборудование, тепловую камеру, провели гидравлические испытания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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