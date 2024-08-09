Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин проверил ремонт двух котельных в Ногинске

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин и глава Богородского округа Игорь Сухин проверили две котельные в Ногинске. К отопительному сезону там будет выполнен капитальный ремонт.

Котельная «Климова-2» обслуживает 25 домов и два детских сада. Там уже выполнили работы по демонтажу котла: его капитально отремонтируют к началу отопительного сезона. Также заказан новый резервный котел. В ходе подготовительных работ произведен демонтаж трубопроводов, насосного оборудования, запорной арматуры.

Котельная «Климова-0» обслуживает 15 жилых домов. Ее ремонт рассчитан на 2024–2025 год. Там установят два новых котла.

Отметим, что по просьбе администрации в госпрограмму планируется включить еще три котельные: в поселке Обухово, поселке Воровского и в деревне Большое Буньково.

«Все объекты теплоснабжения в Богородском округе — на контроле. По каждому есть дорожная карта. Мы еще попросили, чтобы три котельных были включены в госпрограмму. Получили одобрение», — сказал Сухин.