Вишняковский лесопарк в Балашихе благоустроят к лету 2026 года

В Балашихе продолжается благоустройство Вишняковского лесопарка. Подрядчик приступил к обновлению восточной части в июне 2025 года. Еще в 2023 году получили положительное заключение ГУКН Московской области о том, что на территории лесопарка нет объектов археологического наследия, поэтому исполнители приступили к работам.

На территории лесопарка расчистили мелколесье, уложили дорожно-тропиночную сеть, проложили траншеи для инженерных систем. Исполнители приступили к устройству свайного поля для павильона кафе, пункта проката и хозяйственного двора. Общая готовность объекта составила 20%.

В финале в Вишняковском лесопарке появятся прогулочные маршруты, спортивные площадки, лыжная трасса, веревочный парк, смотровая площадка и площадка для выгула собак. Завершить реконструкцию планируют к лету 2026 года.

Еще в 2023 году сотрудники ФГБУН Института археологии Российской академии наук провели археологическую разведку и сделали вывод, что на территории лесопарка нет объектов культурного наследия, а Акатовская курганная группа насыпей, Балашихинское городище и Акатово селище располагаются за пределами планируемого участка. Поэтому администрация муниципалитета получила положительное заключение ГУКН Московской области, которое содержит согласие с выводами государственной историко-культурной экспертизы. Отсутствие охраняемых объектов на проверенных участках позволяет проводить строительные работы в рамках границ благоустройства.