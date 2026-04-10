Бот-помощник на «Госуслугах» Подмосковья провел 17,3 тысячи консультаций с января

С начала 2026 года виртуальный помощник «Добробот» на портале госуслуг Московской области провел более 17,3 тысячи консультаций по земельно-имущественным вопросам. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Добробот круглосуточно помогает пользователям с вопросами о земельных и имущественных делах. Он дает точные рекомендации о том, какая услуга нужна в каждом конкретном случае, и экономит время пользователей.

Найти Добробота можно на главной странице регионального портала госуслуг, а также в разделах «Жилье» и «Земля». В мобильном приложении «Добродел» на главном экране расположен баннер, через который также можно начать диалог с ботом. Кроме того, виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.