Виртуальный помощник Мособлгаза помог более 20 тысячам жителей Подмосковья

С начала 2025 года виртуальный помощник «Огонек» на сайте Мособлгаза оказал помощь свыше 20 тысячам жителей Московской области. Этот онлайн-ассистент с искусственным интеллектом предоставляет консультации по вопросам оплаты за газ, передачи показаний счетчиков, поверки счетчиков и другим аспектам, связанным с подключением и техническим обслуживанием.

Одной из ключевых особенностей «Огонека» является сохранение истории запросов, что позволяет пользователям быстро находить нужную информацию. Ответы выдаются со скоростью около 0,5 секунды, делая процесс получения информации максимально удобным и оперативным.

Среди наиболее частых запросов пользователи обращаются по следующим темам: взаиморасчеты и показания счетчиков (28%); техническое обслуживание (27%); газоснабжение и поставка газа (17%); заявки на ремонт и отключение газа (9%).

Преимущества виртуального помощника включают: простоту перехода по ссылкам; быструю навигацию; возможность сохранения информации для будущего использования.