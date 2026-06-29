Цифровой помощник Добробот провел более 44,7 тысячи консультаций в Подмосковье

С 1 августа 2025 года на портале госуслуг Московской области работает умный помощник Добробот. Он уже зарекомендовал себя как надежный консультант, проведя свыше 44,7 тысячи консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Добробот предоставляет консультации по 55 услугам. Среди них — социальная сфера (16 услуг), земельно-имущественные услуги (13), архитектура и градостроительство (10), образование (6), жилищная сфера (5), транспорт и дорожная инфраструктура (4), а также услуги МФЦ Подмосковья (1).

Виртуальный помощник не предлагает варианты наугад. Он подбирает нужную услугу, уточняя детали. Чтобы воспользоваться его помощью, нужно просто задать вопрос.

Найти Добробота можно несколькими способами: на главной странице регпортала, в разделах «Жилье» и «Земля», через баннер на главном экране мобильного приложения «Добродел» и во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.