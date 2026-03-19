Виртуальную экскурсию в честь годовщины воссоединения с Крымом провели в Химках

В химкинской школе «Перспектива» прошел необычный урок, посвященный годовщине воссоединения полуострова с Россией. Для учеников организовали виртуальную экскурсию «Удивительный Крым».

Путешествие по полуострову началось с приветствия муниципального депутата Ирины Спириной. Она напомнила школьникам о значении исторического события.

«Для нас годовщина воссоединения Крыма — это символ торжества исторической справедливости, — сказала Спирина. — Крым — сакральное место русской истории, колыбель нашей культуры и веры».

С помощью современных технологий участники увидели прошлое полуострова: от древней Тавриды до событий 2014 года. Ребята познакомились с главными символами Крыма и узнали, как на протяжении веков он оставался частью русского мира.