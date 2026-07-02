Виртуальную экскурсию по музею ВС РФ провели в Химках

30 июня в доме культуры «Контакт» состоялась виртуальная экскурсия по Центральному музею Вооруженных сил России, приуроченная ко Дню партизан и подпольщиков. Праздник направлен на увековечение памяти тех, кто в тылу врага сражался с оккупантами и внес свой вклад в общую Победу.

Участники онлайн-мероприятия совершили виртуальный обход залов музея, посвященных партизанскому движению и подпольной борьбе в годы Великой Отечественной войны. Им рассказали о важных операциях и показали уникальные экспонаты: личные вещи бойцов, оружие, документы и награды.

«Программа „Успех V единстве поколений“ помогает нам сохранять связь времен и передавать подвиги героев тем, кто живет сегодня. День партизан и подпольщиков — это день памяти о тех, кто сражался с врагом в тылу, рискуя жизнью ради нашей свободы. Их подвиг — пример мужества и преданности Родине. Мы обязаны помнить о них и передавать эту память следующим поколениям. Виртуальный формат сегодня позволил нам объединить людей и вместе прикоснуться к истории, даже не выходя из города», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Для участников подготовили тематическую презентацию с фотографиями и документальными кадрами из фондов музея.

«Сегодня мы имеем уникальную возможность увидеть экспонаты Центрального музея Вооруженных сил и узнать истории тех, кто рисковал собой ради Родины. Важно, чтобы молодежь знала об этих страницах истории и гордилась своими предками», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие вошло в цикл памятных акций, посвященных героическим страницам Великой Отечественной войны. Подобные встречи, уроки мужества и тематические выставки регулярно проходят в Химках.