Викторины и мастер-классы пройдут в парках Серпухова с 15 по 21 сентября
С 15 по 21 сентября в парках городского округа Серпухов пройдет 13 регулярных мероприятий. Программа рассчитана на все возрастные категории и включает спортивные, культурные и семейные активности.
В парках жителей и гостей города ждут скандинавская ходьба, турниры по теннису, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровая программа и творческие встречи, настольные игры и интеллектуальные викторины, спортивное ориентирование и полоса препятствий и мастер-класс по созданию мыльных пузырей.
Кроме того, в парках работает летний читальный зал, а также проходят показательные выступления бард-клуба «Гитара нашего времени». Организаторы подчеркивают, что любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.
Особое внимание уделят празднованию Дня города. Так, 20 сентября в парке имени Олега Степанова пройдет массовое мероприятие с 14:00 до 19:00. В программе: место дружбы и творчества, гастрономические открытия, интерактивный техноград, пространство совершенства и город гостеприимства.
Музыкальную часть праздника украсят выступления русской электро-фолк группы «Клевер» и группы «Rain Drops».