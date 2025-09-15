Викторины и мастер-классы пройдут в парках Серпухова с 15 по 21 сентября

С 15 по 21 сентября в парках городского округа Серпухов пройдет 13 регулярных мероприятий. Программа рассчитана на все возрастные категории и включает спортивные, культурные и семейные активности.

В парках жителей и гостей города ждут скандинавская ходьба, турниры по теннису, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровая программа и творческие встречи, настольные игры и интеллектуальные викторины, спортивное ориентирование и полоса препятствий и мастер-класс по созданию мыльных пузырей.

Кроме того, в парках работает летний читальный зал, а также проходят показательные выступления бард-клуба «Гитара нашего времени». Организаторы подчеркивают, что любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.