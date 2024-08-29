Викторины и конкурсы ко Дню Городища провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Праздничную программу «Люблю тебя, мой отчий край!» ко Дню деревни Городище подготовили сотрудники сельского клуба. Жители и гости городского округа Воскресенск поучаствовали в викторинах, конкурсах, мастер-классах, побывали на ярмарке и увидели выступления местных артистов.

Открыла мероприятие игровая программа для детей: сотрудники Дома культуры «Красный горняк» развлекали малышей, а в конце подарили им призы. Собравшиеся участвовали в творческих мастер-классах, катались на аттракционах, покупали сувениры и сладости на ярмарке.

С торжественной речью выступили директор муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества „Истоки“» Марина Глебова и начальник Фединского территориального отдела Игорь Дорошкевич. Для гостей праздника выступили солисты и коллективы деревни.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес местной долгожительницы Клавдии Мычко.

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